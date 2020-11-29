Gustavo, Denizlispor deplasmanında yok
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Gustavo, Denizlispor deplasmanında yok

29.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:39
Gustavo, Denizlispor deplasmanında yok

Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Gustavo, gelecek hafta oynanacak Denizlispor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Gustavo, gelecek hafta oynanacak Denizlispor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinin 63. dakikasında sarı kart gören Luiz Gustavo, gelecek hafta oynanacak Denizlispor maçında cezalı duruma düştü. Brezilyalı orta saha bu sezon Trabzonspor, Göztepe ve Galatasaray mücadelelerinde de sarı kart görmüştü. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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