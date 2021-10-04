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Gürsu Adrenalin Festivali renkli görüntülere sahne oldu

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Gürsu Adrenalin Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi katkılarıyla Gürsu Ericek'te düzenlenen Adrenalin Fest 2021 Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

GÜRSU, BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi katkılarıyla Gürsu Ericek'te düzenlenen Adrenalin Fest 2021 Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'da yaşayan gençlerin daha sağlıklı ve kaliteli zaman geçirebilmesi adına çeşitli projeler geliştiren ve uygulayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu Belediyesi'yle birlikte bu yıl ilki düzenlenen Adrenalin Fest Gençlik Festivali'ni gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda Ericek Adrenalin Park'ta düzenlenen etkinlikte gençler, heyecanlı yarışmaların yanı sıra, zipline, okçuluk, off-road, motocross, bisiklet, kano, macera parkuru etkinlikleri ve konserlerle stress attı.

Etkinlikte konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti. Pandemi döneminin ardından vatandaşların normalleşmelerine katkı sunmak ve pandemi stresini azaltmak istediklerini söyleyen Başkan Mustafa Işık, 'Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte düzenlediğimiz Adrenalin Fest'in ilkini gerçekleştirdik. Vatandaşımızın ilgisi oldukça fazla. Bizim amacımız da zaten vatandaşımızın özellikle pandemi döneminde geçirdikleri sıkıntıları, stresi biraz azaltabilmekti. İnşallah buradan mutlu bir şekilde ayrılırlar. Bu etkinliğin devamını getirmek istiyoruz. Başta Büyükşehir Belediyemize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşımızı biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Birbirinden güzel aktiviteler, heyecanlı yarışmalar ve konserlerin olduğu festivale Bursalı gençler büyük ilgi gösterirken, etkinliğe katılan gençler gerçekleşen festivalin her yıl yapılması temennisinde bulundu. - BURSA

Gürsu Adrenalin Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Gürsu Adrenalin Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Gürsu Adrenalin Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Gürsu Adrenalin Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Gürsu Adrenalin Festivali renkli görüntülere sahne oldu

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