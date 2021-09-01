Gürpınar Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası
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Gürpınar Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası

Gürpınar Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası 29 takımın katılımıyla başladı.

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası 29 takımın katılımıyla başladı.

İlçede spora olan ilginin artması ve mahalleler arası dayanışma kültürünün yaygınlaşması amacıyla her yıl Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvanın bu yılki açılış maçı; Koyunyatağı Gençlikspor ile Aspeşinspor arasında yapıldı. Gürpınar Stadyumunda yapılan maç, Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın takımlara başarılar dilemesiyle başladı.

İlçede gençleri sporla buluşturmak için farklı alanlarda sportif organizasyonlar düzenlediklerini aktaran Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Geleneksel hale getirdiğimiz futbol turnuvası ile ilçemizde sosyal ve sportif aktiviteleri canlandırarak, vatandaşlarımız arası dayanışmayı ve dostluğu pekiştiriyoruz. Sportif faaliyetlerle ilçemizi canlandırırken aynı zamanda ilçemize yeni kazandırdığımız spor tesisleriyle de sporun merkezi haline getiriyoruz. Tesislerimizin tamamlanmasıyla birlikte gençlerimiz, çocuklarımız spor yapabilecekleri modern ortamlara kavuşacaklar. Bu tesislerde düzenleyeceğimiz turnuvalarla geleceğin sporcularını ilçemize kazandıracağız. Şimdiden turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - VAN

Gürpınar Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası
Gürpınar Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası
Gürpınar Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası
Gürpınar Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası
Gürpınar Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası
Gürpınar Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası
Gürpınar Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası
Gürpınar Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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