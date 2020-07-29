Gürpınar açıklarında sürüklenen motoryattaki 2 kişi kurtarıldı Gürpınar açıklarında sürüklenen motoryattaki 2 kişi kurtarıldı.

Gürpınar açıklarında sürüklenen motoryattaki 2 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gürpınar açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan motoryatın, kontrol altına alınarak emniyetli bir şekilde West Marina'ya çekildiği bildirildi.

Kaynak: AA