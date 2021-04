Gürkan Kubilay kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Prof. Dr. Gürkan Kubilay kaç yaşında, nereli?

Dr. Gürkan Kubilay, bugün FOX TV'de Çağla İle Yeni Bir Gün programında Çağla Şikel'in konuk oldu. Korona döneminde yenmesi gereken besinler ve korona döneminde yenmemesi gereken besinler ile ilgili yaptığı sunum ile dikkat çekti. Dr. Gürkan Kubilay, Koronavirüsten korunmada beslenmenin öneminden bahsederken, sağlıksız beslenmenin de vücut direncini düşüreceğini ekledi.

GÜRKAN KUBİLAY KİMDİR?

Dr. Gürkan Kubilay 1980 yılında İzmir Atatürk Lisesinden mezun olmuştur. 1986 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1991 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden İç Hastalıkları Uzmanlığı aldı. 1994 yılında Çin' in başkenti Pekin' de Akupunktur eğitimi aldı. Akupunktur eğitimi Sağlık Bakanlığından onaylandı. 1997 Çin' de, 1988 Brezilya' da, 1999 Amerika' da ve 2000 de Fransa' da Dünya Akupunktur Kongrelerine katıldı.Obezite tedavisi üzerine 1993' ten bu yana çalışmaktadır. İç Hastalıkları Uzmanı olması nedeniyle, riskli hastalıklar olan diyabet, hipotiroidi, kalp, koroner damar hastalığı, hipertansiyon ve astım gibi hastaların da beslenme düzenlerinin sağlanması konusunda çalışmaktadır. Düzenli olarak İç Hastalıkları kongrelerine katılmakta , en son 14-18 Ekim 2015 tarihinde yapılan İç Hastalıkları kongresine katılmıştır. Dr. Gürkan Kubilay, Kanal D' de yayınlanan Doktorum programında, 2 yıl, her 2 haftada bir pazartesi günleri Sağlıklı Zayıflama konusunu anlatmış, ülkeyi İnsülin direncine bağlı obezite konusunda uyarmış ve bilinçlendirmiştir. 2011 yılının Ağustos ayında, ATV kanalında, Sağlıklı Ramazan beslenmesi üzerine ve her gün öğleden sonra 1 saat yayınlanan bir program yapmıştır. Halen de birçok TV kanalında, sağlıklı beslenme ve ideal yaşam koşulları hakkında programlar yapmaktadır.