Güpegündüz geldi, kasayı soyup gitti
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Güpegündüz geldi, kasayı soyup gitti

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN - Haberler | 3. Sayfa

Güpegündüz geldi, kasayı soyup gitti İş yerine giren hırsızın kasadan para çalması an be an güvenlik kamerasına yansıdı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gündüz vakti bir işyerine giren hırsız, mağaza sahibinin işyerinin arka tarafında olmasını fırsat bilip kasadan para çaldı.

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Güpegündüz geldi, kasayı soyup gitti

İş yerine giren hırsızın kasadan para çalması an be an güvenlik kamerasına yansıdı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gündüz vakti bir işyerine giren hırsız, mağaza sahibinin işyerinin arka tarafında olmasını fırsat bilip kasadan para çaldı. Hırsızın kasadan para çalma anı ise işyeri güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Cengiztopel Mahallesi Osmaniye yolu üzerinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Sabah saatlerinde işyerini açan Sibel Uğur, iş yeri içerisinde düzenleme yaparken o esnada 55-60'lı yaşlarda bir adam mağazaya girerek direk kasaya yöneldi. İşyeri sahibinin o esnada mağazanın arka tarafında olmasını fırsat bilen hırsız sakin tavırlarla kasayı açarak kasada bulunan paraları alıp cebine koydu. Paraları aldıktan sonra yine sakin tavırlarla işyerinden ayrılan hırsızın para çalma anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kasadaki tüm parasının çalındığını söyleyen işyeri sahibi Sibel Uğur, "Bugün temizlik yaptıktan sonra temizlik malzemelerini işyerinin arka tarafına koyarken işyerime giren hırsız kasada ki tüm parayı almış. Beni çok zor durumda bıraktı. Yetkililerden rica ediyorum bu hırsız bir an önce bulunsun. Bende 3 çocuk bakıyorum. Zor durumdayım" dedi.

Güpegündüz geldi, kasayı soyup gitti
Güpegündüz geldi, kasayı soyup gitti
Güpegündüz geldi, kasayı soyup gitti
Güpegündüz geldi, kasayı soyup gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN

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