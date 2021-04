Güpegündüz geldi, kasayı soyup gitti

İş yerine giren hırsızın kasadan para çalması an be an güvenlik kamerasına yansıdı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gündüz vakti bir işyerine giren hırsız, mağaza sahibinin işyerinin arka tarafında olmasını fırsat bilip kasadan para çaldı.