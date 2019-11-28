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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 200.115 1,02
BIST ANKARA 133.401 0,74
BIST ANTALYA 64.572 3,28
BIST BALIKESİR 86.663 0,23
BIST BURSA 177.

28.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:20
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 200.115 1,02
BIST ANKARA 133.401 0,74
BIST ANTALYA 64.572 3,28
BIST BALIKESİR 86.663 0,23
BIST BURSA 177.437 1,79
BIST DENIZLI 109.562 1,07
BIST ISTANBUL 110.071 0,75
BIST IZMIR 177.055 0,89
BIST KAYSERI 445.376 0,20
BIST KOCAELI 233.627 0,74
BIST KONYA 88.590 1,31
BIST TEKIRDAĞ 324.082 2,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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