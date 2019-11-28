Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 200.115 1,02
BIST ANKARA 133.401 0,74
BIST ANTALYA 64.572 3,28
BIST BALIKESİR 86.663 0,23
BIST BURSA 177.
28.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|200.115
|1,02
|BIST ANKARA
|133.401
|0,74
|BIST ANTALYA
|64.572
|3,28
|BIST BALIKESİR
|86.663
|0,23
|BIST BURSA
|177.437
|1,79
|BIST DENIZLI
|109.562
|1,07
|BIST ISTANBUL
|110.071
|0,75
|BIST IZMIR
|177.055
|0,89
|BIST KAYSERI
|445.376
|0,20
|BIST KOCAELI
|233.627
|0,74
|BIST KONYA
|88.590
|1,31
|BIST TEKIRDAĞ
|324.082
|2,28
Kaynak: AA