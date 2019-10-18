18.10.2019 14:21

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 185.121 3,65 BIST ANKARA 117.227 4,05 BIST ANTALYA 51.562 3,23 BIST BALIKESİR 68.009 3,94 BIST BURSA 151.978 2,90 BIST DENIZLI 97.000 3,82 BIST ISTANBUL 99.102 3,91 BIST IZMIR 158.655 2,74 BIST KAYSERI 383.586 5,11 BIST KOCAELI 225.879 2,91 BIST KONYA 70.515 4,03 BIST TEKIRDAĞ 264.265 3,13

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)