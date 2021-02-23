Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

23.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:47
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester1.317.373.914Koza Altın1.024.835.085Gübre Fabrikaları967.277.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Sasa Polyester1.317.373.914
Koza Altın1.024.835.085
Gübre Fabrikaları967.277.774
Şişe Cam824.457.577
Garanti Bankası739.672.812
Türk Hava Yolları719.413.810
Petkim655.368.194
Karsan Otomotiv609.309.006
Emlak Konut GMYO600.958.156
Otokar502.283.344
Turkcell500.058.637
Odaş Elektrik457.780.319
Ford Otosan451.253.552
Vakıflar Bankası447.771.547
Kardemir (D)424.740.418
ASELSAN403.229.863
Halkbank329.083.245
Tüpraş289.896.409
Ereğli Demir Çelik284.142.914
Pegasus269.643.419
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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