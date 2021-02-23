Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
23.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:47
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester1.317.373.914Koza Altın1.024.835.085Gübre Fabrikaları967.277.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|1.317.373.914
|Koza Altın
|1.024.835.085
|Gübre Fabrikaları
|967.277.774
|Şişe Cam
|824.457.577
|Garanti Bankası
|739.672.812
|Türk Hava Yolları
|719.413.810
|Petkim
|655.368.194
|Karsan Otomotiv
|609.309.006
|Emlak Konut GMYO
|600.958.156
|Otokar
|502.283.344
|Turkcell
|500.058.637
|Odaş Elektrik
|457.780.319
|Ford Otosan
|451.253.552
|Vakıflar Bankası
|447.771.547
|Kardemir (D)
|424.740.418
|ASELSAN
|403.229.863
|Halkbank
|329.083.245
|Tüpraş
|289.896.409
|Ereğli Demir Çelik
|284.142.914
|Pegasus
|269.643.419
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500