Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

15.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:36
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası770.136.287Petkim727.464.627Odaş Elektrik662.753.780Halkbank662.164.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası770.136.287
Petkim727.464.627
Odaş Elektrik662.753.780
Halkbank662.164.497
Kardemir (D)557.886.418
Şişe Cam525.629.064
Vakıflar Bankası389.617.171
Aselsan365.043.645
Tümosan Motor ve Traktör333.937.393
Doğan Holding281.671.028
Tüpraş280.680.774
Türk Hava Yolları276.583.996
Tekfen Holding274.517.600
Yapı ve Kredi Bankası261.561.253
Türkiye Sigorta185.189.015
Albaraka Türk179.197.962
Akbank178.757.580
Bim Mağazalar175.023.287
Özak GMYO162.935.321
İpek Doğal Enerji157.683.787
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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