Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
15.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası770.136.287Petkim727.464.627Odaş Elektrik662.753.780Halkbank662.164.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|770.136.287
|Petkim
|727.464.627
|Odaş Elektrik
|662.753.780
|Halkbank
|662.164.497
|Kardemir (D)
|557.886.418
|Şişe Cam
|525.629.064
|Vakıflar Bankası
|389.617.171
|Aselsan
|365.043.645
|Tümosan Motor ve Traktör
|333.937.393
|Doğan Holding
|281.671.028
|Tüpraş
|280.680.774
|Türk Hava Yolları
|276.583.996
|Tekfen Holding
|274.517.600
|Yapı ve Kredi Bankası
|261.561.253
|Türkiye Sigorta
|185.189.015
|Albaraka Türk
|179.197.962
|Akbank
|178.757.580
|Bim Mağazalar
|175.023.287
|Özak GMYO
|162.935.321
|İpek Doğal Enerji
|157.683.787
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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