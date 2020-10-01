Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

01.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:30
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.063.694.761
ASELSAN 670.920.987
Garanti Bankası 593.853.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.063.694.761
ASELSAN 670.920.987
Garanti Bankası 593.853.351
Türkiye Sigorta 386.484.542
Türk Hava Yolları 350.223.667
Kardemir (D) 261.769.815
Gübre Fabrikaları 212.085.242
Koza Altın 211.497.599
Odaş Elektrik 187.124.598
Petkim 168.687.494
İpek Doğal Enerji 144.445.251
Tüpraş 144.411.241
Akbank 138.938.085
Yapı ve Kredi Bankası 137.736.025
İş Finansal Kiralama 114.008.509
Vakıflar Bankası 113.663.295
Emlak Konut GMYO 108.137.039
Arçelik 101.654.047
Koza Madencilik 98.085.463
Koç Holding 94.447.265
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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