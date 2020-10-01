Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
01.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.063.694.761
ASELSAN 670.920.987
Garanti Bankası 593.853.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.063.694.761
|ASELSAN
|670.920.987
|Garanti Bankası
|593.853.351
|Türkiye Sigorta
|386.484.542
|Türk Hava Yolları
|350.223.667
|Kardemir (D)
|261.769.815
|Gübre Fabrikaları
|212.085.242
|Koza Altın
|211.497.599
|Odaş Elektrik
|187.124.598
|Petkim
|168.687.494
|İpek Doğal Enerji
|144.445.251
|Tüpraş
|144.411.241
|Akbank
|138.938.085
|Yapı ve Kredi Bankası
|137.736.025
|İş Finansal Kiralama
|114.008.509
|Vakıflar Bankası
|113.663.295
|Emlak Konut GMYO
|108.137.039
|Arçelik
|101.654.047
|Koza Madencilik
|98.085.463
|Koç Holding
|94.447.265
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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