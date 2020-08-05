Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 776.273.990
Garanti Bankası 743.548.074
Kardemir (D) 547.148.
05.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|776.273.990
|Garanti Bankası
|743.548.074
|Kardemir (D)
|547.148.904
|Şişe Cam
|488.594.227
|ASELSAN
|427.280.249
|Türk Hava Yolları
|345.643.451
|Akbank
|317.911.013
|Ereğli Demir Çelik
|270.000.917
|Tüpraş
|213.036.476
|GSD Holding
|207.440.850
|Trakya Cam
|206.428.055
|Bim Mağazalar
|204.478.781
|Koza Madencilik
|181.145.093
|Yapı ve Kredi Bankası
|173.418.231
|Petkim
|167.362.739
|Güneş Sigorta
|158.780.683
|Halkbank
|146.472.466
|Vakıflar Bankası
|144.761.220
|Arçelik
|144.656.855
|T.S.K.B.
|118.947.587
Kaynak: AA