Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 776.273.990

Garanti Bankası 743.548.074

Kardemir (D) 547.148.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 776.273.990 Garanti Bankası 743.548.074 Kardemir (D) 547.148.904 Şişe Cam 488.594.227 ASELSAN 427.280.249 Türk Hava Yolları 345.643.451 Akbank 317.911.013 Ereğli Demir Çelik 270.000.917 Tüpraş 213.036.476 GSD Holding 207.440.850 Trakya Cam 206.428.055 Bim Mağazalar 204.478.781 Koza Madencilik 181.145.093 Yapı ve Kredi Bankası 173.418.231 Petkim 167.362.739 Güneş Sigorta 158.780.683 Halkbank 146.472.466 Vakıflar Bankası 144.761.220 Arçelik 144.656.855 T.S.K.B. 118.947.587 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA