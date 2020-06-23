Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 940.157.220
Karsan Otomotiv 851.289.478
Odaş Elektrik 496.602.
23.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:19
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|940.157.220
|Karsan Otomotiv
|851.289.478
|Odaş Elektrik
|496.602.691
|Garanti Bankası
|485.745.331
|Şekerbank
|466.137.249
|Türk Hava Yolları
|395.935.439
|Turkcell
|373.627.297
|Tüpraş
|340.888.143
|Soda Sanayii
|338.324.573
|Albaraka Türk
|318.746.208
|Vakıflar Bankası
|309.253.818
|ASELSAN
|303.232.412
|Petkim
|302.717.588
|Halkbank
|291.577.531
|Tekfen Holding
|280.577.711
|Akbank
|266.639.887
|Şişe Cam
|263.724.020
|Emlak Konut GMYO
|263.325.804
|Gübre Fabrikaları
|263.003.709
|Bizim Mağazaları
|255.295.822
Kaynak: AA