Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.204.639.155
Kardemir (D) 464.999.644
Petkim 370.730.
17.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.204.639.155
|Kardemir (D)
|464.999.644
|Petkim
|370.730.573
|Pegasus
|346.573.199
|Emlak Konut GMYO
|216.987.815
|Odaş Elektrik
|198.211.150
|İş GMYO
|179.336.573
|ASELSAN
|178.385.354
|Güneş Sigorta
|170.242.006
|Ereğli Demir Çelik
|148.403.679
|Halkbank
|141.886.599
|Yapı ve Kredi Bank.
|133.266.779
|Garanti Bankası
|129.307.719
|Tüpraş
|121.791.459
|Akbank
|118.984.822
|Şişe Cam
|111.691.810
|Albaraka Türk
|89.157.253
|İş Bankası (C)
|71.607.044
|GSD Holding
|63.651.853
|Turkcell
|58.168.301
Kaynak: AA