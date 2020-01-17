Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.204.639.155
Kardemir (D) 464.999.644
Petkim 370.730.

17.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:24
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.204.639.155
Kardemir (D) 464.999.644
Petkim 370.730.573
Pegasus 346.573.199
Emlak Konut GMYO 216.987.815
Odaş Elektrik 198.211.150
İş GMYO 179.336.573
ASELSAN 178.385.354
Güneş Sigorta 170.242.006
Ereğli Demir Çelik 148.403.679
Halkbank 141.886.599
Yapı ve Kredi Bank. 133.266.779
Garanti Bankası 129.307.719
Tüpraş 121.791.459
Akbank 118.984.822
Şişe Cam 111.691.810
Albaraka Türk 89.157.253
İş Bankası (C) 71.607.044
GSD Holding 63.651.853
Turkcell 58.168.301
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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