Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.162.072.827
Pegasus 491.715.715
Aselsan 274.103.
12.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.162.072.827
|Pegasus
|491.715.715
|Aselsan
|274.103.646
|Garanti Bankası
|182.550.582
|Petkim
|174.310.993
|Koza Madencilik
|138.769.374
|Akbank
|123.289.484
|İş Fin.Kir.
|122.185.636
|Tekfen Holding
|116.814.394
|T. Halk Bankası
|111.576.343
|Türk Telekom
|98.175.566
|Alarko Holding
|88.584.758
|Çemaş Döküm
|85.749.100
|Şişe Cam
|84.457.918
|Ereğli Demir Çelik
|81.325.870
|Fenerbahçe Futbol
|79.326.619
|Bim Mağazalar
|77.904.205
|Trakya Cam
|70.114.343
|Sabancı Holding
|63.024.472
|İpek Doğal Enerji
|59.979.584
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA