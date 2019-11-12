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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.162.072.827
Pegasus 491.715.715
Aselsan 274.103.

12.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:26
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.162.072.827
Pegasus 491.715.715
Aselsan 274.103.646
Garanti Bankası 182.550.582
Petkim 174.310.993
Koza Madencilik 138.769.374
Akbank 123.289.484
İş Fin.Kir. 122.185.636
Tekfen Holding 116.814.394
T. Halk Bankası 111.576.343
Türk Telekom 98.175.566
Alarko Holding 88.584.758
Çemaş Döküm 85.749.100
Şişe Cam 84.457.918
Ereğli Demir Çelik 81.325.870
Fenerbahçe Futbol 79.326.619
Bim Mağazalar 77.904.205
Trakya Cam 70.114.343
Sabancı Holding 63.024.472
İpek Doğal Enerji 59.979.584

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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