23.08.2019 13:26

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 418.128.803 Türk Hava Yolları 411.034.149 Ereğli Demir Çelik 145.710.850 Halkbank 131.195.957 ASELSAN 127.364.384 Akbank 104.741.306 Pegasus 94.528.343 Koza Madencilik 88.818.597 Vakıflar Bankası 79.131.858 Kardemir (D) 78.927.226 Tüpraş 77.278.444 Petkim 73.472.079 Yapı ve Kredi Bank. 66.576.809 İş Bankası (C) 66.335.107 İpek Doğal Enerji 43.177.738 Emlak Konut GMYO 41.970.509 Bim Mağazalar 40.658.120 Türk Telekom 36.334.873 Turkcell 36.245.726 Sasa Polyester 35.811.229

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)