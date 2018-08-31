Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 277.205.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|277.205.054
|Garanti Bankası
|269.869.966
|İş Bankası (C)
|216.263.080
|ASELSAN
|209.242.283
|Petkim
|191.043.885
|Halkbank
|144.939.543
|Kardemir (D)
|140.882.041
|Turkcell
|107.292.033
|Akbank
|101.778.880
|Tüpraş
|100.099.783
|Ereğli Demir Çelik
|82.330.360
|Yapı ve Kredi Bank.
|46.690.800
|Soda Sanayii
|44.685.310
|Sabancı Holding
|44.560.468
|Koza Altın
|42.623.648
|Sasa Polyester
|39.965.666
|Koza Madencilik
|39.243.510
|Vakıflar Bankası
|29.930.256
|Koç Holding
|27.347.859
|Şişe Cam
|27.228.736