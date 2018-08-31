Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 277.205.054 Garanti Bankası 269.869.966 İş Bankası (C) 216.263.080 ASELSAN 209.242.283 Petkim 191.043.885 Halkbank 144.939.543 Kardemir (D) 140.882.041 Turkcell 107.292.033 Akbank 101.778.880 Tüpraş 100.099.783 Ereğli Demir Çelik 82.330.360 Yapı ve Kredi Bank. 46.690.800 Soda Sanayii 44.685.310 Sabancı Holding 44.560.468 Koza Altın 42.623.648 Sasa Polyester 39.965.666 Koza Madencilik 39.243.510 Vakıflar Bankası 29.930.256 Koç Holding 27.347.859 Şişe Cam 27.228.736

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)