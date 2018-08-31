Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 277.205.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 277.205.054
Garanti Bankası 269.869.966
İş Bankası (C) 216.263.080
ASELSAN 209.242.283
Petkim 191.043.885
Halkbank 144.939.543
Kardemir (D) 140.882.041
Turkcell 107.292.033
Akbank 101.778.880
Tüpraş 100.099.783
Ereğli Demir Çelik 82.330.360
Yapı ve Kredi Bank. 46.690.800
Soda Sanayii 44.685.310
Sabancı Holding 44.560.468
Koza Altın 42.623.648
Sasa Polyester 39.965.666
Koza Madencilik 39.243.510
Vakıflar Bankası 29.930.256
Koç Holding 27.347.859
Şişe Cam 27.228.736
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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