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Borsa İstanbul, Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 154.381 4,06
BIST SINAİ 123.561 0,94
BIST GIDA, İÇECEK 136.743 1,65
BIST TEKSTIL, DERİ 41.

20.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:26
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 154.381 4,06
BIST SINAİ 123.561 0,94
BIST GIDA, İÇECEK 136.743 1,65
BIST TEKSTIL, DERİ 41.517 1,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 82.445 0,79
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.255 0,22
BIST TAŞ, TOPRAK 76.200 1,78
BIST METAL ANA 219.217 0,68
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.748 1,70
BIST MADENCİLİK 108.731 0,08
BIST HİZMETLER 84.228 0,54
BIST ELEKTRİK 3.971 0,83
BIST ULAŞTIRMA 128.079 -0,63
BIST TURİZM 11.420 2,90
BIST TİCARET 259.512 0,61
BIST İLETİŞİM 34.200 1,13
BIST SPOR 49.736 -3,23
BIST İNŞAAT 104.756 1,18
BIST MALİ 107.228 0,14
BIST BANKA 122.172 -0,06
BIST SİGORTA 354.946 1,00
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.940 2,93
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.896 -0,08
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.624 1,03
BIST TEKNOLOJİ 128.576 1,42
BIST BİLİŞİM 40.559 2,31
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 64.890 1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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