Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 154.381 4,06
BIST SINAİ 123.561 0,94
BIST GIDA, İÇECEK 136.743 1,65
BIST TEKSTIL, DERİ 41.
20.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|154.381
|4,06
|BIST SINAİ
|123.561
|0,94
|BIST GIDA, İÇECEK
|136.743
|1,65
|BIST TEKSTIL, DERİ
|41.517
|1,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|82.445
|0,79
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|100.255
|0,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|76.200
|1,78
|BIST METAL ANA
|219.217
|0,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|148.748
|1,70
|BIST MADENCİLİK
|108.731
|0,08
|BIST HİZMETLER
|84.228
|0,54
|BIST ELEKTRİK
|3.971
|0,83
|BIST ULAŞTIRMA
|128.079
|-0,63
|BIST TURİZM
|11.420
|2,90
|BIST TİCARET
|259.512
|0,61
|BIST İLETİŞİM
|34.200
|1,13
|BIST SPOR
|49.736
|-3,23
|BIST İNŞAAT
|104.756
|1,18
|BIST MALİ
|107.228
|0,14
|BIST BANKA
|122.172
|-0,06
|BIST SİGORTA
|354.946
|1,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.940
|2,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|80.896
|-0,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.624
|1,03
|BIST TEKNOLOJİ
|128.576
|1,42
|BIST BİLİŞİM
|40.559
|2,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|64.890
|1,63
Kaynak: AA