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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.668 0,51
BIST SINAİ 134.201 1,19
BIST GIDA, İÇECEK 135.495 0,57
BIST TEKSTIL, DERİ 43.

20.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:24
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.668 0,51
BIST SINAİ 134.201 1,19
BIST GIDA, İÇECEK 135.495 0,57
BIST TEKSTIL, DERİ 43.894 1,16
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.338 0,04
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.342 1,38
BIST TAŞ, TOPRAK 82.239 0,78
BIST METAL ANA 231.835 1,37
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 174.081 0,72
BIST MADENCİLİK 102.948 2,95
BIST HİZMETLER 85.740 0,50
BIST ELEKTRİK 4.668 1,15
BIST ULAŞTIRMA 170.283 -0,02
BIST TURİZM 10.931 1,08
BIST TİCARET 227.471 1,10
BIST İLETİŞİM 35.275 -0,19
BIST SPOR 55.906 -0,08
BIST İNŞAAT 100.288 0,99
BIST MALİ 131.626 0,94
BIST BANKA 156.929 1,24
BIST SİGORTA 360.497 0,14
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.536 -0,35
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.771 0,66
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.763 0,62
BIST TEKNOLOJİ 94.484 0,59
BIST BİLİŞİM 32.712 1,05
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.230 0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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