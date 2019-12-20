Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.668 0,51
BIST SINAİ 134.201 1,19
BIST GIDA, İÇECEK 135.495 0,57
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
20.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|121.668
|0,51
|BIST SINAİ
|134.201
|1,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|135.495
|0,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.894
|1,16
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.338
|0,04
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.342
|1,38
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.239
|0,78
|BIST METAL ANA
|231.835
|1,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|174.081
|0,72
|BIST MADENCİLİK
|102.948
|2,95
|BIST HİZMETLER
|85.740
|0,50
|BIST ELEKTRİK
|4.668
|1,15
|BIST ULAŞTIRMA
|170.283
|-0,02
|BIST TURİZM
|10.931
|1,08
|BIST TİCARET
|227.471
|1,10
|BIST İLETİŞİM
|35.275
|-0,19
|BIST SPOR
|55.906
|-0,08
|BIST İNŞAAT
|100.288
|0,99
|BIST MALİ
|131.626
|0,94
|BIST BANKA
|156.929
|1,24
|BIST SİGORTA
|360.497
|0,14
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.536
|-0,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.771
|0,66
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.763
|0,62
|BIST TEKNOLOJİ
|94.484
|0,59
|BIST BİLİŞİM
|32.712
|1,05
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.230
|0,45
Kaynak: AA