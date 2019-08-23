Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.269 1,21
BIST SINAİ 111.093 0,73
BIST GIDA, İÇECEK 122.
23.08.2019 13:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|99.269
|1,21
|BIST SINAİ
|111.093
|0,73
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.128
|1,35
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.401
|-0,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.153
|0,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.688
|-0,78
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.840
|0,88
|BIST METAL ANA
|169.434
|3,01
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.894
|1,15
|BIST MADENCİLİK
|86.107
|-0,41
|BIST HİZMETLER
|75.338
|0,85
|BIST ELEKTRİK
|3.207
|-0,07
|BIST ULAŞTIRMA
|138.981
|0,47
|BIST TURİZM
|6.595
|1,36
|BIST TİCARET
|224.290
|1,30
|BIST İLETİŞİM
|31.086
|0,70
|BIST SPOR
|28.936
|0,70
|BIST İNŞAAT
|84.453
|-0,19
|BIST MALİ
|109.278
|1,32
|BIST BANKA
|132.515
|1,28
|BIST SİGORTA
|268.527
|-0,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|42.588
|0,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.346
|1,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.322
|1,10
|BIST TEKNOLOJİ
|76.862
|0,20
|BIST BİLİŞİM
|19.863
|-0,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|32.099
|1,55
Kaynak: AA