23.08.2019 13:26

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 99.269 1,21 BIST SINAİ 111.093 0,73 BIST GIDA, İÇECEK 122.128 1,35 BIST TEKSTIL, DERİ 32.401 -0,04 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.153 0,24 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.688 -0,78 BIST TAŞ, TOPRAK 55.840 0,88 BIST METAL ANA 169.434 3,01 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.894 1,15 BIST MADENCİLİK 86.107 -0,41 BIST HİZMETLER 75.338 0,85 BIST ELEKTRİK 3.207 -0,07 BIST ULAŞTIRMA 138.981 0,47 BIST TURİZM 6.595 1,36 BIST TİCARET 224.290 1,30 BIST İLETİŞİM 31.086 0,70 BIST SPOR 28.936 0,70 BIST İNŞAAT 84.453 -0,19 BIST MALİ 109.278 1,32 BIST BANKA 132.515 1,28 BIST SİGORTA 268.527 -0,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.588 0,25 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.346 1,49 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.322 1,10 BIST TEKNOLOJİ 76.862 0,20 BIST BİLİŞİM 19.863 -0,24 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.099 1,55

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)