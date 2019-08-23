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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.269 1,21
BIST SINAİ 111.093 0,73
BIST GIDA, İÇECEK 122.

23.08.2019 13:26
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.269 1,21
BIST SINAİ 111.093 0,73
BIST GIDA, İÇECEK 122.128 1,35
BIST TEKSTIL, DERİ 32.401 -0,04
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.153 0,24
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.688 -0,78
BIST TAŞ, TOPRAK 55.840 0,88
BIST METAL ANA 169.434 3,01
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.894 1,15
BIST MADENCİLİK 86.107 -0,41
BIST HİZMETLER 75.338 0,85
BIST ELEKTRİK 3.207 -0,07
BIST ULAŞTIRMA 138.981 0,47
BIST TURİZM 6.595 1,36
BIST TİCARET 224.290 1,30
BIST İLETİŞİM 31.086 0,70
BIST SPOR 28.936 0,70
BIST İNŞAAT 84.453 -0,19
BIST MALİ 109.278 1,32
BIST BANKA 132.515 1,28
BIST SİGORTA 268.527 -0,18
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.588 0,25
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.346 1,49
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.322 1,10
BIST TEKNOLOJİ 76.862 0,20
BIST BİLİŞİM 19.863 -0,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.099 1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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