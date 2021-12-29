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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Y. Men. Değ.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Y. Men. Değ.21,2221,86-2,93
Doğuş Otomotiv44,9245,76-1,84
ARD Bilişim Teknolojileri7,247,36-1,63
Emlak Konut GMYO2,172,20-1,36
Koza Altın118,20119,60-1,17
Coca Cola İçecek89,0590,05-1,11
Oyak Çimento7,587,66-1,04
Global Yat. Holding2,012,03-0,99
Türk Traktör207,00209,00-0,96
Türk İlaç Serum12,2812,39-0,89
Anadolu Grubu Holding38,2838,56-0,73
Aydem Enerji6,026,06-0,66
Erbosan113,40114,00-0,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,326,35-0,47
Hektaş14,8814,95-0,47
Akbank7,337,36-0,41
İş Bankası (C)7,437,46-0,40
Otokar350,20351,60-0,40
Alarko Holding12,3912,43-0,32
Ege Endüstri1.738,301.741,80-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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