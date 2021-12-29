Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Y. Men. Değ. 21,22 21,86 -2,93 Doğuş Otomotiv 44,92 45,76 -1,84 ARD Bilişim Teknolojileri 7,24 7,36 -1,63 Emlak Konut GMYO 2,17 2,20 -1,36 Koza Altın 118,20 119,60 -1,17 Coca Cola İçecek 89,05 90,05 -1,11 Oyak Çimento 7,58 7,66 -1,04 Global Yat. Holding 2,01 2,03 -0,99 Türk Traktör 207,00 209,00 -0,96 Türk İlaç Serum 12,28 12,39 -0,89 Anadolu Grubu Holding 38,28 38,56 -0,73 Aydem Enerji 6,02 6,06 -0,66 Erbosan 113,40 114,00 -0,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,32 6,35 -0,47 Hektaş 14,88 14,95 -0,47 Akbank 7,33 7,36 -0,41 İş Bankası (C) 7,43 7,46 -0,40 Otokar 350,20 351,60 -0,40 Alarko Holding 12,39 12,43 -0,32 Ege Endüstri 1.738,30 1.741,80 -0,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi