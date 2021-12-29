Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Y. Men. Değ.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Y. Men. Değ.
|21,22
|21,86
|-2,93
|Doğuş Otomotiv
|44,92
|45,76
|-1,84
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,24
|7,36
|-1,63
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|2,20
|-1,36
|Koza Altın
|118,20
|119,60
|-1,17
|Coca Cola İçecek
|89,05
|90,05
|-1,11
|Oyak Çimento
|7,58
|7,66
|-1,04
|Global Yat. Holding
|2,01
|2,03
|-0,99
|Türk Traktör
|207,00
|209,00
|-0,96
|Türk İlaç Serum
|12,28
|12,39
|-0,89
|Anadolu Grubu Holding
|38,28
|38,56
|-0,73
|Aydem Enerji
|6,02
|6,06
|-0,66
|Erbosan
|113,40
|114,00
|-0,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,32
|6,35
|-0,47
|Hektaş
|14,88
|14,95
|-0,47
|Akbank
|7,33
|7,36
|-0,41
|İş Bankası (C)
|7,43
|7,46
|-0,40
|Otokar
|350,20
|351,60
|-0,40
|Alarko Holding
|12,39
|12,43
|-0,32
|Ege Endüstri
|1.738,30
|1.741,80
|-0,20
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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