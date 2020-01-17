Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 7,41 7,11 4,22
İş...
17.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|7,41
|7,11
|4,22
|İş GMYO
|1,85
|1,78
|3,93
|Tofaş Oto. Fab.
|28,40
|27,54
|3,12
|İndeks Bilgisayar
|11,76
|11,47
|2,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,90
|2,83
|2,47
|Anadolu Grubu Holding
|20,38
|19,90
|2,41
|Ford Otosan
|76,50
|74,80
|2,27
|GSD Holding
|1,89
|1,85
|2,16
|Brisa
|9,23
|9,09
|1,54
|Coca Cola İçecek
|43,92
|43,26
|1,53
|Arçelik
|22,00
|21,70
|1,38
|Adana Çimento (A)
|9,35
|9,25
|1,08
|Ereğli Demir Çelik
|9,39
|9,29
|1,08
|Koç Holding
|20,80
|20,58
|1,07
|MLP Sağlık
|16,76
|16,59
|1,02
|TAV Havalimanları
|29,16
|28,88
|0,97
|Bim Mağazalar
|49,56
|49,10
|0,94
|Vestel
|14,30
|14,18
|0,85
|T.S.K.B.
|1,25
|1,24
|0,81
|Halk GMYO
|1,49
|1,48
|0,68
Kaynak: AA