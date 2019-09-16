Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)...

16.09.2019 13:26
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret1,991,876,42
Fenerbahçe Futbol10,9510,385,49
Tukaş5,064,824,98
Çemaş Döküm1,061,023,92
Anadolu Efes23,6022,903,06
Şekerbank1,031,003,00
Türk Traktör39,7838,682,84
Metro Holding1,871,822,75
Doğtaş Kelebek Mobilya1,131,102,73
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,380,372,70
Tümosan Motor ve Traktör4,474,362,52
Emlak Konut GMYO1,321,292,33
Eczacıbaşı İlaç2,882,822,13
Gersan Elektrik2,472,422,07
İhlas Holding0,520,511,96
Anadolu Cam2,842,791,79
Özderici GMYO1,141,121,79
Mavi Giyim39,9239,221,78
Park Elek.Madencilik3,773,711,62
Göltaş Çimento12,6512,451,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et