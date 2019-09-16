Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)...
16.09.2019 13:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|1,87
|6,42
|Fenerbahçe Futbol
|10,95
|10,38
|5,49
|Tukaş
|5,06
|4,82
|4,98
|Çemaş Döküm
|1,06
|1,02
|3,92
|Anadolu Efes
|23,60
|22,90
|3,06
|Şekerbank
|1,03
|1,00
|3,00
|Türk Traktör
|39,78
|38,68
|2,84
|Metro Holding
|1,87
|1,82
|2,75
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|1,10
|2,73
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,37
|2,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,47
|4,36
|2,52
|Emlak Konut GMYO
|1,32
|1,29
|2,33
|Eczacıbaşı İlaç
|2,88
|2,82
|2,13
|Gersan Elektrik
|2,47
|2,42
|2,07
|İhlas Holding
|0,52
|0,51
|1,96
|Anadolu Cam
|2,84
|2,79
|1,79
|Özderici GMYO
|1,14
|1,12
|1,79
|Mavi Giyim
|39,92
|39,22
|1,78
|Park Elek.Madencilik
|3,77
|3,71
|1,62
|Göltaş Çimento
|12,65
|12,45
|1,61
Kaynak: AA