Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|20,72
|18,85
|9,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|1,04
|9,62
|Emlak Konut GMYO
|2,01
|1,85
|8,65
|Oyak Çimento
|7,58
|7,04
|7,67
|Kardemir (D)
|7,04
|6,59
|6,83
|Halk GMYO
|3,38
|3,18
|6,29
|Alarko GMYO
|27,10
|25,80
|5,04
|Çimsa
|21,86
|20,84
|4,89
|Ereğli Demir Çelik
|14,46
|13,80
|4,78
|Brisa
|28,64
|27,36
|4,68
|Enka İnşaat
|8,12
|7,78
|4,37
|Torunlar GMYO
|3,35
|3,22
|4,04
|Bursa Çimento
|3,98
|3,83
|3,92
|İskenderun Demir Çelik
|11,42
|10,99
|3,91
|Vestel
|37,96
|36,60
|3,72
|Petkim
|5,63
|5,44
|3,49
|Doğan Holding
|3,35
|3,24
|3,40
|İş GMYO
|2,02
|1,96
|3,06
|Enerjisa Enerji
|11,15
|10,86
|2,67
|Şok Marketler Ticaret
|12,09
|11,83
|2,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500