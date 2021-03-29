Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Akçansa20,7218,859,92
İhlas Gayrimenkul1,141,049,62
Emlak Konut GMYO2,011,858,65
Oyak Çimento7,587,047,67
Kardemir (D)7,046,596,83
Halk GMYO3,383,186,29
Alarko GMYO27,1025,805,04
Çimsa21,8620,844,89
Ereğli Demir Çelik14,4613,804,78
Brisa28,6427,364,68
Enka İnşaat8,127,784,37
Torunlar GMYO3,353,224,04
Bursa Çimento3,983,833,92
İskenderun Demir Çelik11,4210,993,91
Vestel37,9636,603,72
Petkim5,635,443,49
Doğan Holding3,353,243,40
İş GMYO2,021,963,06
Enerjisa Enerji11,1510,862,67
Şok Marketler Ticaret12,0911,832,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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