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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,75 4,12 -8,98 ...

12.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:32
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,75 4,12 -8,98
Bursa Çimento 4,69 4,86 -3,50
Çemtaş 8,40 8,64 -2,78
İskenderun Demir Çelik 7,65 7,80 -1,92
Adana Çimento (A) 9,92 10,07 -1,49
Arçelik 20,40 20,70 -1,45
Ege Endüstri 719,50 729,20 -1,33
Yapı ve Kredi Bank. 2,97 3,01 -1,33
Anadolu Hayat Emek. 7,70 7,80 -1,28
Koç Holding 19,73 19,97 -1,20
Bizim Mağazaları 10,58 10,68 -0,94
Ereğli Demir Çelik 9,15 9,23 -0,87
İş Bankası (C) 7,29 7,35 -0,82
Deva Holding 11,18 11,27 -0,80
T.S.K.B. 1,34 1,35 -0,74
Koza Altın 75,45 76,00 -0,72
Halk GMYO 1,60 1,61 -0,62
Şok Marketler 9,79 9,85 -0,61
Yataş 8,99 9,04 -0,55
Türk Traktör 59,80 60,10 -0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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