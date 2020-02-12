Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,75 4,12 -8,98 ...
12.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turcas Petrol
|3,75
|4,12
|-8,98
|Bursa Çimento
|4,69
|4,86
|-3,50
|Çemtaş
|8,40
|8,64
|-2,78
|İskenderun Demir Çelik
|7,65
|7,80
|-1,92
|Adana Çimento (A)
|9,92
|10,07
|-1,49
|Arçelik
|20,40
|20,70
|-1,45
|Ege Endüstri
|719,50
|729,20
|-1,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,97
|3,01
|-1,33
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|7,80
|-1,28
|Koç Holding
|19,73
|19,97
|-1,20
|Bizim Mağazaları
|10,58
|10,68
|-0,94
|Ereğli Demir Çelik
|9,15
|9,23
|-0,87
|İş Bankası (C)
|7,29
|7,35
|-0,82
|Deva Holding
|11,18
|11,27
|-0,80
|T.S.K.B.
|1,34
|1,35
|-0,74
|Koza Altın
|75,45
|76,00
|-0,72
|Halk GMYO
|1,60
|1,61
|-0,62
|Şok Marketler
|9,79
|9,85
|-0,61
|Yataş
|8,99
|9,04
|-0,55
|Türk Traktör
|59,80
|60,10
|-0,50
Kaynak: AA