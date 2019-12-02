Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

02.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,77 0,78 -1,28 MLP Sağlık 15,35 15,47 -0,78 Bim Mağazalar 45,96 46,00 -0,09 Otokar 149,40 149,50 -0,07

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)