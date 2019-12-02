Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,77 0,78 -1,28 ...
02.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,77
|0,78
|-1,28
|MLP Sağlık
|15,35
|15,47
|-0,78
|Bim Mağazalar
|45,96
|46,00
|-0,09
|Otokar
|149,40
|149,50
|-0,07
Kaynak: AA