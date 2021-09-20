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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 799 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 27 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 799 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 27 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 486 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 110 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 799 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 27 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 41'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,7'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 852 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 803 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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