Güney Koreli espor oyuncusunun kazancı dudak uçuklattı
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Faker kullanıcı adlı profesyonel espor oyuncusu Lee Sang Hyeok, Güney Kore'nin ve tüm zamanların en iyi League of Legends oyuncusu olarak biliniyor. Faker'ın kariyeri boyunca katıldığı turnuvalardan kazandığı ücretler dudak uçuklattı.
Esportsearning sitesinde yer alan verilere göre Güney Koreli oyuncu Faker, League of Legends'taki agresif oyun tarzıyla tanınmaktadır ve tüm zamanların en iyi League of Legends oyuncusu olarak da kabul ediliyor.
Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın 9 yıllık kariyeri boyunca katıldığı 56 turnuvadan toplamda 1,3 milyon dolar kazanarak adını tarihe yazdırmayı başardı.Faker'ın bu zamana kadar kazandığı en büyük turnuva ödülü ise 338 bin dolar ile 2016 yılında katıldığı Dünya Şampiyonası oldu.
Faker'ın turnuva kariyeri 17 yaşındayken başladı ve katıldığı 9 turnuvadan 255 bin dolar gelir elde etmeyi başardı. Yıllık en yüksek kazancını ise 20 yaşında kazandı. 2016 yılında katıldığı LoL 2016 Dünya Şampiyonası'nda takımını birinciliğe taşıyarak büyük ödülün sahibi oldu. Faker, 20 yaşındayken 408 bin dolar kazandı.
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Faker, Güney Kore'nin turnuvalardan en çok kazanan oyuncusu iken Dünya sıralamasına ise 77. sırada yer alıyor. Ayrıca geçtiğimiz sene Faker'ın kontratını uzatma kararı alan takım T1, Güney Koreli oyuncuya bir servet ödedi. Faker'ın yeni maaşı 7,1 milyon dolar oldu.