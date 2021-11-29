Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!
Dünyaca ünlü League of Legends oyuncusu Faker kullanıcı adlı Lee Sang-hyeok, takımıyla kontratını uzattığını açıkladı. Faker'ın eski maaşına milyonlarca dolar zam yapıldı!
Dünyaca ünlü Koreli League of Legends oyuncusu Faker, 2019'da kadrosuna katıldığı SK Telecom T1 ile kontratını 1+1 yıl daha uzattı.
ESKİ MAAŞI 5,2 MİLYON DOLARDI
Lee Sang-hyeok, bilinen oyun adıyla Faker, Güney Koreli Profesyonel League of Legends oyuncusudur. 2013 yılında katıldığı SK Telecom T1 ekibiyle yollarını devam ettirmektedir. SK Telecom T1, Faker ile yollarını devam ettirebilmeleri için sunduğu teklif yıllık 7,1 milyon dolar oldu.
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MİLYON DOLARLIK ZAM
League of Legends'in en popüler oyuncusu Faker'ın yeni maaşı 1,9 milyon dolar arttırılarak 7,1 milyon dolara çıktı. Faker, espor dünyasında en yüksek maaş alan oyuncu olarak liderliğini korumaya devam etmektedir. Yeni maaşının Güney Kore para birimi Won'a çevirdiğinizde ise 8,4 milyar Won gibi yüksek bir meblağ çıkmaktadır, Türk Lirası ile ise 90,5 milyon TL ediyor.
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