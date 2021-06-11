Güneş santralinin ilk fazı devrede

Kalyon Holding'in yerli ve yenilenebilir enerji ihtiyacına yönelik olarak gerçekleştirdiği Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin birinci fazı tamamlandı.

Kalyon Holding'in yerli ve yenilenebilir enerji ihtiyacına yönelik olarak gerçekleştirdiği Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin birinci fazı tamamlandı.

Geçen 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, yenilenebilir güneş enerjisi üretimi için gerekli teknolojinin Türkiye'de üretilmesi amacıyla faaliyete geçmişti. Ar-Ge dahil olmak üzere güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek bir çatı altında toplayan dünyanın ilk tam entegre güneş paneli üretim merkezi olan fabrika, öncelikle Konya-Karapınar'da kurulan güneş santralinin panellerini üretmeye başladı. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 3.5 milyon adet güneş panelinin yer alacağı santral, 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Şu ana kadar 271 MW gücündeki 700 bin fotovoltaik panelin kurulumu yapılan santral, toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 30'una erişmesine rağmen şimdiden Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu.

Tamamlandığında 1000 MW kapasiteyle, Avrupa'nın en büyük, dünyanınsa en büyük 5 güneş enerjisi santralinden biri olacak dev yatırımın ilk fazının tamamlanması nedeniyle bugün bir teknik gezi düzenlendi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile üst düzey bürokratlar ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleşen teknik inceleme gezisinde Santralin Yönetim ve Veri Merkezi olarak inşa edilecek ödüllü SCADA Binasının temeli de atıldı.

SCADA MERKEZİ SEKTÖRE VE BİLİME HİZMET EDECEK

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralinde gerçekleştirilen teknik gezi öncesinde santralin yönetim binası olarak planlanan, aynı zamanda bilgi ve teknoloji üssü olarak hizmet verecek ödüllü SCADA Merkezi binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. SCADA Merkezi'nin, tasarımı ve işleviyle sektöre ve profesyonellere ilham veren simgesel bir yapı olması hedefleniyor. Mimari tasarımı Türkiye genelinde gerçekleştirilen tasarım yarışmasıyla belirlenen SCADA Merkezi'nde ziyarete gelen gruplara sunumların yapılacağı konferans salonları, atölyeler, üniversitelerden gelen araştırmacıların çalışmalarını sergileyeceği alanlar olacak. Güneş enerjisi alanına yapılan en büyük ve en kapsamlı yatırımın kalbinde yer alacak bina, görüntüsü ve sunduğu olanaklarla yenilenebilir enerjinin, teknolojinin ve geleceğin bir yansıması niteliğinde olacak.

VERİMLİLİK VE PERFORMANS ODAKLI TEKNOLOJİ YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Hem Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasında hem de Kalyon Karapınar GES'te verimlilik ve performansı artırmaya yönelik Ar-Ge çalışmalarına öncelik veriliyor. 100'den fazla mühendisin ve araştırmacının görev yaptığı Kalyon Ar-Ge Merkezi verimlilik odaklı teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesi için yoğun çalışmalar yürütüyor. Ayda 100 bin panel kurulumu yapılan ve 2022 sonunda tam kapasiteyle hizmet vermesi hedeflenen santralde güneşi doğuşundan batışına takip eden ileri teknolojiye sahip paneller kullanılıyor. Bu sayede, yüzde 12 daha fazla elektrik üretimi sağlanabiliyor. Kullanılan panellerin her iki yüzüyle elektrik üretilebilmesi yaklaşık yüzde 15'lik bir elektrik üretimini daha mümkün kılıyor. 5 bin 516 metrekarelik alana kurulan Ar-Ge Açık Alan Test İstasyonu modüllerin performans ve verimliliklerini test etmek amacıyla hizmet veriyor. Bu istasyonda iki yüzlü ve tek yüzlü hücrelerin enerji üretimindeki etkileri de araştırılıyor. Ayrıca, güneşlenme ve meteorolojik ölçüm istasyonlarıyla Konya bölgesinden ortam sıcaklığı, modül çalışma sıcaklıkları, basınç, nem, yağış, UV ısınma, rüzgar hızı ve yönü gibi veriler toplanarak performans değerleri inceleniyor ve meteorolojik veri tabanı oluşturuluyor. Santralin tam kapasiteyle üretime geçmesiyle Türkiye'nin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 oranında artıracak. Yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonunun ve 400 milyon dolar civarında döviz çıkışının önüne geçecek.

'GÜNEŞ ENERJİSİ ALANINDAKİ TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Ankara'da kurulan fabrikada üretilen güneş panellerinin eş zamanlı olarak Kalyon Karapınar GES'in kurulumunda kullanılmaya başlandığını ve 9 ay gibi kısa bir sürede 271 MW güce ulaşan santralin şimdiden Türkiye'nin en büyüğü olduğunu söyledi. Yenilenebilir enerjinin ve yerli üretimin Türkiye'nin geleceği açısından hayati önem taşıdığının altını çizen Kalyoncu, "Bundan sadece 6 yıl önce Türkiye'nin sahip olduğu güneş enerjisi kurulu gücü 40 megavattı. Devletimizin konuyu stratejik olarak ele almasıyla bu yatırımlar hayata geçebildi ve bu alanda Türkiye yeni bir sayfa açmış oldu. Fabrikamız üretime başlar başlamaz aynı gün Kalyon Karapınar GES'in kurulumuna da başladık. Toplamda 1 milyar dolar yatırım ile kurulan Kalyon Karapınar GES tam kapasiteye ulaştığında Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak. Burada hem yerli enerji üretimine hem de çevreye büyük katkı sunacak bu projeyi hayata geçirmiş olduğumuz için gurur duyuyoruz. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralinin ülkemizin ekonomisine, çevreye ve geleceğimize önemli hizmetler sunacağına inanıyoruz. Yenilenebilir enerji, özellikle de güneş enerjisi ülkemizin geleceği için en önemli yatırımlardan biri. Hedefimiz sadece enerjiyi değil bu alanda gerekli teknolojiyi de üretmeye ve geliştirmeye devam ederek Türkiye'yi bu alanda hak ettiği yere taşımak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı