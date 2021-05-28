"Güneş Enerji Destekli Kuluçka Makinası İmalatı" projesine TÜBİTAK desteği
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"Güneş Enerji Destekli Kuluçka Makinası İmalatı" projesine TÜBİTAK desteği

'Güneş Enerji Destekli Kuluçka Makinası İmalatı' projesine TÜBİTAK desteği
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Caner Solar ve Berk Hozer'in "Nesnelerin İnterneti Platformu (IoT) Kullanılarak Güneş Enerji Destekli Kuluçka Makinası İmalatı" projesi TÜBİTAK-BİDEB desteği almaya hak kazandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Caner Solar ve Berk Hozer'in "Nesnelerin İnterneti Platformu (IoT) Kullanılarak Güneş Enerji Destekli Kuluçka Makinası İmalatı" projesi TÜBİTAK-BİDEB desteği almaya hak kazandı.

TÜ'den yapılan açıklamada, öğrencilerin projeyi Prof. Dr. Semiha Öztuna danışmanlığında, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi desteği ile hazırladıkları belirtildi.

"Nesnelerin İnterneti Platformu (IoT) Kullanılarak Güneş Enerji Destekli Kuluçka Makinası İmalatı" projesinin, TÜBİTAK-BİDEB 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020/1 Dönemi kapsamında destek almaya hak kazandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında, araştırmalar sonucu görülecek aksaklıkların neden olduğu olumsuz etkiler göz önüne alınarak bu etkileri en aza indirgemek amacıyla IoT teknolojisine sahip güneş paneli destekli bir kuluçka makinası modeli geliştirilmesi hedefleniyor. Proje ile olası bir enerji kesintisinin olumsuz etkilerini güneş paneli vasıtasıyla çözüme kavuşturmak ve aynı zamanda kullanıcının anlık olarak kuluçka makinasının içindeki yaşamsal parametreleri IoT teknolojisini kullanarak görüntülemesi amaçlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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"Güneş Enerji Destekli Kuluçka Makinası İmalatı" projesine TÜBİTAK desteği - Haberler
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