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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Gana Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton, İsviçre Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Gana Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton, İsviçre Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.30/15.15/16.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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