Gündem Özeti / 30 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksi ve mayıs ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/11.00 )

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları...

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargıçların yargılandığı davada eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde hakim karşısına çıkacak.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 kişinin, Ankara 17.Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada sanıklar son savunmalarını yapacak.

(Ankara/09.30)

15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sürdürülecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde başlayacak.

(İstanbul/09.30)

2- Kulüplerin yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları izleniyor.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.