Gündem Özeti / 26 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan ve Şişli'de halkla buluşacak.

(İstanbul/13.00-16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Batman Valiliğinde koordinasyon toplantısına katılacak, seçim koordinasyon merkezi ve esnafı ziyaret edecek, GAMA Tekstil Fabrikası'nda çalışanlarla yemek yiyecek.

Bakan Selçuk, Siirt Valiliğinde koordinasyon toplantısına katılacak, şehit yakınları, engelliler, genç girişimciler, ev hanımları, STK üyeleri ve çalışan kadınlarla toplantı yapacak, seçim lokali ve esnaf ziyaretinin ardından Tillo İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesini ziyaret edecek.

(Batman/Siirt/10.30-18.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal, Eyüpsultan, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Sarıyer'de vatandaşlarla buluşacak.

(İstanbul/10.00-20.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda STK ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Bağcılar, Sultangazi, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa'da halka hitap edecek, Trabzonlular Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/10.00-20.30)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye'de turizm sektörünün temsilcileriyle toplantı yapacak, esnaf ziyaretinin ardından Stratonikeia Antik Kenti'nde incelemede bulunacak, Marmaris'te esnafı ziyaret edecek ve sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Muğla/09.00-19.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, esnaf ve sanayicilerle toplantı yapacak, işçilerle bir araya gelecek ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

(Ankara/12.00/13.00/14.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Salihli Ziraat Odasında çiftçilerle buluşacak, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle görüşecek, Tuğrul Üzüm İşletmelerini ziyaret edecek, STK temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek, Alaşehir Belediyesine ziyarette bulunacak. Alaşehirli çiftçilerle bir araya gelecek, Sarıgöl Meydan'ında halka hitap edecek.

(Manisa/11.30-21.30)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kastamonu'da esnafla bir araya gelecek, istişare toplantısına katılacak, Korgun İlçesi Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek ve esnafla buluşacak.

(Kastamonu/12.15/13.30/Çankırı/15.45/16.30)

4- TÜİK, 2018 yılının 2. yarısına ilişkin "elektrik ve doğal gaz fiyatları" istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geniş Katılımlı Aksu Toplantısı'na ve Kemer Mitingi'ne katılacak.

(Antalya/12.30/16.00)

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.

(Paris)

3- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.

(Christchurch/Ankara)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'yle iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.

(Ankara/09.30)

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

Hakkari'de, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava görülecek.

(Hakkari/09.30)

SPOR

1- Voleybolda Erkekler CEV Kupası İstanbul'da sahibini bulacak.

Kupa finalinin rövanşında Galatasaray, İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 2. hafta D, F ve J gruplarındaki müsabakalarla tamamlanacak.

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Kaynak: AA