Güncelleme - Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Samsun merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun ve Hatay'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun ve Hatay'da 3 gün önce düzenlenen operasyonda 224,25 gram sentetik uyuşturucu, bin 193 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran hap, 1,48 gram esrar, bir uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 480 lira ele geçirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.