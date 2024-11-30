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Trafikte yeni uygulama başlıyor! 5 gün sonra zorunlu olacak

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Anayasa Mahkemesi, zorunlu trafik sigortasının araç satışından 15 gün sonra geçerli olmasını sağlayan düzenlemeyi iptal etti. Yeni uygulama 5 Aralık'ta devreye girecek ve sigortasız trafiğe çıkmanın önüne geçilecek.

Zorunlu trafik sigortasının, aracın satışından 15 gün sonra daha devam etmesi uygulaması 5 Aralık'ta sonlanacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Adana 4. Tüketici Mahkemesinin itiraz başvurusu üzerine, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sigortacının sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebileceğine" ve "sigortanın fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerli olduğuna" dair hükümlerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.

YENİ UYGULAMA 5 ARALIKTA BAŞLIYOR

Söz konusu karar 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanırken, iptal hükümlerinin 9 ay sonra, 5 Aralık'ta, yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.

AYM, gerekçeli kararında, satılmış ve işletimi başkasına devredilmiş araçla yapılacak kazanın, 15 günlük koruma süresi nedeniyle, poliçenin eski sahibinin hasar kayıtlarına işlenmesinin ve bu sebeple eski araç ve poliçe sahibine rücu edilmesinin, ayrıca eski araç sahibinin ilave prim ödemesinin haksızlığına işaret etmişti.

MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Anılan karardan önceki uygulamalarda noterler, aracın kime ait olacağına bakmaksızın, geçerli poliçe sahipliği kontrol edilerek işlem yapıyorlardı. Bu durum, binlerce aracın, satın alındıktan sonraki 15 gün boyunca aracın yeni sahibinin poliçe sahibi olmaması nedeniyle, trafikte sigortasız seyretmesine neden oluyor, yaşanan kazalar ciddi mağduriyetlerin oluşmasına yol açıyordu.

AYM'nin iptal kararının 5 Aralık'ta yürürlüğe girmesiyle araçları satın alanların trafiğe sigorta poliçesiz çıkmalarının önüne geçilecek. Yeni uygulamanın sigortasızlık oranının azaltmasının yanında eski araç sahibinin hak ve yükümlülükleri açısından sigorta sektörüne olumlu katkı sağlayacağı öngörülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ DÜZENLEME YAPMASI BEKLENİYOR

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) alınan bilgiye göre, 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek AYM'nin iptal kararından doğacak boşluğun giderilmesi adına İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenleme yapması bekleniyor. Söz konusu düzenlemeyle sigortasızlık oranının azalacağı ve sektör açısından yeni prim girişlerinin olacağı öngörülüyor.

Öte yandan acentelerin, aracın satışının ardından eski poliçenin iptali dışında herhangi ilave işlem yükümlülükleri olmayacak.

Vatandaşlar da poliçelerini yaptırdıktan sonra araç ruhsatlarını alıp, güvenle trafiğe çıkabilecekler. Araç ruhsatının alınmasından vazgeçilmesi durumunda, yaptırılan poliçe birkaç gün içinde iptal edilebilecek.

Trafikte yeni uygulama başlıyor! 5 gün sonra zorunlu olacak
Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

Nereden para koparacaklarını şaşırdılar. Şimdi ben aracı aldım 2 gün sonra başkasına devir edeceğim. 2 gün trafiğe çıkamayacağım yani. Saçmalık! bu kadar sıkmayın insanları...

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