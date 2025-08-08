Zonguldak'tan Yemen'e Giden Kargo Gemisi İstanbul Boğazı'nda Arıza Yaptı
Zonguldak'tan Yemen'e seyir halindeyken makine arızası yapan 'SWARD' isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nda güvenli bir yere demirletildi. Kıyı Emniyeti, geminin kurtarma çalışmalarını koordine etti.
Zonguldak'tan Yemen'e seyir halindeyken İstanbul Boğazı Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yapan kargo gemisi, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Makine arızası yaşayan 'SWARD' isimli 100 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-5 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-7 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel