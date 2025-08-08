Zonguldak'tan Yemen'e Giden Kargo Gemisi İstanbul Boğazı'nda Arıza Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'tan Yemen'e seyir halindeyken makine arızası yapan 'SWARD' isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nda güvenli bir yere demirletildi. Kıyı Emniyeti, geminin kurtarma çalışmalarını koordine etti.

Zonguldak'tan Yemen'e seyir halindeyken İstanbul Boğazı Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yapan kargo gemisi, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Makine arızası yaşayan 'SWARD' isimli 100 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-5 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-7 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.