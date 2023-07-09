Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'taki sel felaketi böyle görüntülendi

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen sel dron ile havadan görüntülendi. Devrek ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonrası Karşıyaka Mahallesi sel altında kaldı. Sel sularıyla birlikte onlarca araç sürüklenirken, birçok işyerini de su bastı. Kurulan pazar da sel sularında kalırken, ortalık savaş alanına döndü. İlçede selin meydana getirdiği hasar dron ile havadan görüntülendi.

Zonguldak'taki sel felaketi böyle görüntülendi

Devrek ilçesi yaşanan sel nedeniyle savaş alanına döndü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen sel dron ile havadan görüntülendi.

Devrek ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonrası Karşıyaka Mahallesi sel altında kaldı. Sel sularıyla birlikte onlarca araç sürüklenirken, birçok işyerini de su bastı. Kurulan pazar da sel sularında kalırken, ortalık savaş alanına döndü.

İlçede selin meydana getirdiği hasar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan - Güncel

Zonguldak Devrek Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title