Zonguldak'taki sel felaketi böyle görüntülendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen sel dron ile havadan görüntülendi. Devrek ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonrası Karşıyaka Mahallesi sel altında kaldı. Sel sularıyla birlikte onlarca araç sürüklenirken, birçok işyerini de su bastı. Kurulan pazar da sel sularında kalırken, ortalık savaş alanına döndü. İlçede selin meydana getirdiği hasar dron ile havadan görüntülendi.