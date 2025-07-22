Zonguldak'ta Madenciler Taburcu Edildi
Zonguldak'ta metan gazı yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 madenci taburcu edildi. Üretim durdurulan maden ocağında faaliyetler yeniden başladı.
MADENCİLER TABURCU EDİLDİ
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi'ndeki maden ocağında metan gazı yükselmesi nedeniyle ocağı terk ettikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 5 madenci taburcu edildi. Tedbir amaçlı üretim durdurulan Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında üretim yeniden başladı.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel