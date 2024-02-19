Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu Kuruldu
Zonguldak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu. Büro, maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek ve delillere kısa sürede ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca, madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma, ruhsatsız maden ocaklarının açılması gibi suçlarda daha etkin soruşturma yapılması amaçlanıyor.
Zonguldak'ta "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.
Maden suçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek soruşturma bürosuyla, cumhuriyet savcıları ve kolluk biriminin koordineli şekilde delillere kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.
Maden Suçları Soruşturma Bürosunun çalışmalarıyla ayrıca, soruşturmanın makul sürede sonuçlandırılması, madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma, ruhsatsız maden ocaklarının açılması ve suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi suçlarda daha etkin soruşturma hedefleniyor.