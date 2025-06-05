Zonguldak'ta Kaçak Ocağa Geçit Yok: 84 Ocak Kapatıldı

Zonguldak'ta Kaçak Ocağa Geçit Yok: 84 Ocak Kapatıldı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ocak ayından bu yana 84 kaçak kömür ocağının kapatıldığını ve 343,75 ton kaçak kömür ele geçirildiğini açıkladı. 2024 yılına göre denetim sayısında yüzde 16, ele geçirilen kaçak kömür miktarında ise yüzde 170 artış sağlandığını belirtti.

ZONGULDAK Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ocak ayından bu yana 84 kaçak ocağın kapatıldığını, 343,75 ton kaçak üretilmiş kömür ele geçirildiğini açıklayarak, "2024 yılının aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 16, ele geçirilen kaçak kömür miktarında yüzde 170 oranında artış sağlanmıştır" dedi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, genişletilmiş güvenlik ve asayiş toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ocak ayından bu yana 84 kaçak ocağın kapatıldığını, 343,75 ton kaçak üretilmiş kömür ele geçirildiğini açıklayan Vali Hacıbektaşoğlu, "Kaçak ocakların kapatılması, faaliyetten menedilmesine yönelik çalışmalarda 515 denetim gerçekleştirilmiş, bu denetimler sonucunda 84 kaçak ocak kapatılmış, 71 adli ve idari işlem yapılarak 343,75 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 16, ele geçirilen kaçak kömür miktarında yüzde 170 oranında artış sağlanmıştır" diye konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların kaçak kömür ocaklarında çalışmalarına müsamahalarının olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu konuda serzenişler direkt veya dolaylı bize geliyor. Bu konuda insanlarımızın kesinlikle denetimsiz, kaçak ocak diye tabir ettiğimiz kömür ocaklarında çalışmalarına müsamahamız yoktur, gönlümüz razı değildir. Kimsenin oralarda ölmesine yaralanmasına hiçbir yerde razı değil ama tamamen denetimsiz bir şekilde çalışmasına razı değil. Bu konudaki denetimlerimiz aynı kararlılık ve ciddiyetle devam ettirilecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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