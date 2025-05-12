Zonguldak'ta Kaçak Kömür Üretimi Yapan 3 Maden Ocağı İmha Edildi

ZONGULDAK'ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen 3 maden ocağı imha edildi.

Kilimli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçak üretim yaptığı belirlenen 3 kömür ocağına baskın yapıldı. Operasyonda 130 metre ray, 6 vinç, 1 havalandırma, 1 kompresör ile 9 ton kömür ele geçirildi. Maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.