Zonguldak'ta Kaçak Kömür Üretimi Yapan 3 Maden Ocağı İmha Edildi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kömür üretimi yapan 3 maden ocağı imha edildi, çeşitli ekipmanlar ve 9 ton kömür ele geçirildi.
ZONGULDAK'ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen 3 maden ocağı imha edildi.
Kilimli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçak üretim yaptığı belirlenen 3 kömür ocağına baskın yapıldı. Operasyonda 130 metre ray, 6 vinç, 1 havalandırma, 1 kompresör ile 9 ton kömür ele geçirildi. Maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel