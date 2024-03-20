Zonguldak'ta iç mimarın öldürülmesi soruşturmasında şüpheli serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iç mimarın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin, maktulün cenaze törenine katıldığı öğrenildi.

İç mimar Bartu Can'ın Yumurta Kayalıkları mevkiindeki kamp alanında 10 Eylül 2023'te ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan iki zanlıdan adli kontrolle salıverilen M.Ö, jandarmada ve savcılıktaki ifadelerinde olayı bugüne kadar anlatmadığı için pişman olduğunu belirtti.

Şüpheli M.Ö. olay günü ormanlık alanda K.A. ile alkol aldığını, ortalığı toplamak için aracın dışına çıktığında arka koltuğa tanımadığı birinin bindiğini görünce korktuğunu, bu sırada diğer tutuklu şüpheli K.A'nın ve ardından da Can'ın birden otomobilden indiğini anlattı.

Neler olduğunu anlamak için aracın diğer tarafına geçtiği sırada birkaç el silah sesi duyduğunu, Can'ın yerde yattığını ve K.A'nın elinde marka ve modelini bilmediği tabancanın bulunduğunu gördüğünü öne süren M.Ö, olayın şokunu atlatınca K.A'ya "Ne yaptın abi sen?" şeklinde tepki verdiğini ancak cevap alamadığını aktardı.

Zanlı M.Ö, daha sonra Kandilli beldesi istikametine doğru gittiklerini ve olayda kullanılan silahı bir daha görmediğini iddia ederek, 1 Mart'ta K.A'yı aradığı telefon görüşmesine ilişkin, "Kendisi bana, "Namaza cumaya gidiyorum.' dedi. Ben de 'Ne düşünüyorsun?' diye sordum. Bana, 'Ben senin numaranı dahi sildim.' dedi. Ben de telefonu kapatarak normal hayatıma devam ettim." ifadelerini kullandı.

Failin K.A. olduğunu savunan M.Ö, şunları kaydetti:

"Bartu'nun cenazesine katıldığım doğrudur. Şahsın babasını belediyede nikah memuru olması sebebiyle tanırım. Cenaze törenine katılmamın sebebi de budur. Aracın sol tarafına dolaşıp Bartu'yu yerde gördüğümde K.A. arasında tahmini 2-3 metre mesafe bulunuyordu. Kesinlikle K.A'nın Bartu'ya ateş ettiği anı görmedim fakat elinde silah olduğunu net şekilde gördüm. Bartu'yu ben öldürmedim, öldürülmesine de yardım etmedim."

Olay

Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Yumurta Kayalıkları mevkiinde kamp yapan iç mimar Bartu Can (32), 10 Eylül 2023'te çadırın yakınında ölü bulunmuş, olaya ilişkin 19 Eylül'de gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Can'ın otopsisinde çene altından mermi girişi tespit edilmesi üzerine oluşturulan özel ekibin soruşturmasında, olay sabahı ilçeye giriş ve çıkış saatleri arasındaki zaman farkı tutmayan ikisi taksici 3 zanlı 28 Eylül'de gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekibin derinleştirdiği soruşturma kapsamında söz konusu tarihte olay yerinde bulunduğu tespit edilen zanlılardan K.A. 6 Mart'ta tutuklanmış, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.