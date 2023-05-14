Zonguldak'ta engelli aile sandık başına gitti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan engelli aile, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan engelli aile, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Görme engelli baba Mustafa (49), ortopedik engelli anne Armağan (46) ile fiziksel engeli ve mental retardasyon (zeka geriliği) bulunan oğulları Enes (22), Başöğretmen Şükrü Yavuz Ortaokulu'na geldi.

Mustafa Kayıkçı ve eşi Armağan Kayıkçı, oy kullanacakları sınıfa giderken kol kola girerek birbirine destek oldu.

Kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim alan Kayıkçı ailesi, kabinlerde oylarını kullanmalarının ardından zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı.

Enes Kayıkçı'nın oy kullanma işlemine ise babası refakat etti.

Mustafa Kayıkçı, gazetecilere, en kötü demokrasinin bile hiç demokrasi olmamasından daha iyi olduğunu, çok güzel bir seçim ortamı bulunduğunu belirterek bunun vatana millete hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşlık görevini yaptıklarını dile getiren Kayıkçı, "Gelip oy kullansınlar, vatandaşlık görevlerini yapsınlar. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi, problemlerimizi her şeyi anlatabileceğimiz tek yer sandık." dedi.

Armağan Kayıkçı da daha elverişli ortamlarda oy kullanmak istediğini belirterek ortopedik engelli olduğu için üst kata çıkmakta zorlandığını ifade etti.