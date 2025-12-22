Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları Patlayıcı Madde Kullanılarak İmha Edildi
Zonguldak'ta gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen 7 kaçak maden ocağı, polis ve jandarma ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Kentteki denetimlerde kaçak kömür üretimi yapan 30 nokta kontrol edildi.
Kentte, 15- 21 Aralık tarihleri arasında polis ve jandarma ekipleri kaçak kömür üretimi yapan maden ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda 5 ihbar değerlendirilirken, 30 noktada denetim yapıldı. Tespit edilen 7 kaçak kömür ocağında 60 metre ray ve 2 vinç ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi veya mühürlendi.
