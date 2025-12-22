Haberler

Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları Patlayıcı Madde Kullanılarak İmha Edildi

Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları Patlayıcı Madde Kullanılarak İmha Edildi
Zonguldak'ta gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen 7 kaçak maden ocağı, polis ve jandarma ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Kentteki denetimlerde kaçak kömür üretimi yapan 30 nokta kontrol edildi.

ZONGULDAK'ta son bir haftada, polis ve jandarma denetimlerinde tespit edilen 7 kaçak maden ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kentte, 15- 21 Aralık tarihleri arasında polis ve jandarma ekipleri kaçak kömür üretimi yapan maden ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda 5 ihbar değerlendirilirken, 30 noktada denetim yapıldı. Tespit edilen 7 kaçak kömür ocağında 60 metre ray ve 2 vinç ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi veya mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
