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Zirai Don Hasarları İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Zirai Don Hasarları İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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19 Mayıs ilçesinde, zirai don olayları hakkında yapılan toplantıda, hasar tespit çalışmaları ve tarım sigortalarının önemi vurgulandı.

19 Mayıs ilçesinde, son günlerde ülke genelinde etkili olan zirai don olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek'in de katıldığı toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halit Kıvanç Sekban, zirai don hasar tespit çalışmaları ve yapılacak işlemlerle ilgili mahalle muhtarlarına bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı da üreticilerin doğal afetler karşısında uğradıkları zararların karşılanması noktasında tarım sigortalarının önemine de vurgu yapıldı.

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Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
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