Zirai Don Afeti 65 İlde Hasara Neden Oldu

Zirai Don Afeti 65 İlde Hasara Neden Oldu
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bilecik'te zirai dondan etkilenen kiraz bahçelerinde yaptığı incelemede, ülke genelinde 65 ilde önemli hasarların meydana geldiğini belirtti. Bayraktar, son 30 yılda bu kadar büyük bir afetin yaşanmadığını ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de, zirai dondan etkilenen kiraz bahçelerinde incelemede bulundu.

Bayraktar, inceleme sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu zirai donun yurt genelinde 65 ilde yaşandığını söyledi.

Pek çok üründe önemli oranda hasar meydana geldiğini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Nisan ayında sıfırın altında 15-20 dereceleri gördük. Son 30 yılda böyle bir afet yaşamadık. Bu afetin büyüklüğüne baktığımızda, şiddetiyle beraber 'tarihimizin en büyük afeti' diyebiliriz çünkü 65 ilimizde böyle bir afeti bugüne kadar görmedik."

Bayraktar, Bilecik'in zirai don incelemeleri için uğradığı 34'üncü il olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda meydana gelen iklim değişikliklerine dikkati çeken Bayraktar, "Kışın sonbaharı yaşadık. İlkbaharda kışı yaşadık. Kar ve zirai don gördük. Bu zirai don afeti de maalesef ilkbaharda, hiç ummadığımız bir zamanda ve ciddi bir şekilde sahada zarara sebebiyet verdi." dedi.

İncelemede Bayraktar'a, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, ilçe ziraat odası başkanları ile üreticiler eşlik etti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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