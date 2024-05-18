Zihinsel Sağlık Paneli: Stresten Güce: Duygusal sağlığa uzanan yol

TRT'nin NEXT by TRT World Forum etkinliğinde "Stresten Güce: Duygusal sağlığa uzanan yol" başlıklı panel yapıldı.

Panelde, sağlık sitesi Numenor'un kurucusu Adam Bataineh, zihinsel sağlık uygulaması Leena'nın üst yöneticisi (CEO) psikoterapist Sarah Ahmed, 2020 Güney Afrika güzeli ve zihinsel sağlık aktivisti Shudufhadzo Musida konuştu.

Panel başlamadan önce, 7.15 Units Kurucu Ortağı ve antrenör Halil Kılıç, uzun süredir hareketsiz kalan seyirciler için 10 dakikalık egzersiz çalışması yaptırdı.

Bataineh, zihinsel sağlık hakkında konuşulurken çoğu zaman işin fiziksel boyutunun göz ardı edildiğini ifade etti.

Yaşla birlikte bazı fiziksel ve zihinsel rahatsızlıklara yakalanmanın normal olduğuna dikkati çeken Bataineh, dayanıklı bir zihin için dengeli beslenme, egzersiz ve düzenli uykunun önemini vurguladı.

Bataineh, "Uykunun aslında depresyon ve endişeye neden olan birinci faktör olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Gençler zihinsel sağlık konusunda daha bilgili

Ahmed, Z jenerasyonunun limitsiz ve yanlış bilgiye daha çok maruz kaldığı için daha fazla zihinsel rahatsızlık yaşadığının altını çizdi.

Gençlerin zihinsel sağlık konusunda daha bilgili olduğuna dikkati çeken Ahmed, yine de savunmasızlıklarını paylaşma konusunda güçlük çektiklerine işaret etti.

İnsanlar zihinsel sağlık konusunda nereden yardım alacaklarını bilmiyor

Musida, sosyal medyanın akıl sağlığı üzerinde çok fazla negatif etkisi olduğunu ama yine de insanlara ulaşma konusunda önemli bir rol oynadığını söyledi.

İnsanların sosyal medyada gördükleriyle paralellik kuramadıkları için kendilerini yalnız hissettiklerini dile getiren Musida, kişilerin nereden yardım alacaklarını da bilmediğinin altını çizdi.

Musida, Güney Afrika'daki sivil toplum kuruluşlarının zihinsel sağlık yardımı konusunda insanları doğru kaynaklara yönlendirmeye yardımcı olduğunu belirtti.