Üye Girişi
Haberler
Zeytinburnu'ndaki teknoloji mağazasının deposunda yangın çıktı

Zeytinburnu'ndaki teknoloji mağazasının deposunda yangın çıktı

Güncel Haberler

Cevizlibağ'da bulunan teknoloji mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Zeytinburnu'ndaki bir teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Cevizlibağ'da bulunan teknoloji mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, elektronik eşyanın yer aldığı depodaki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

Zeytinburnu Cevizlibağ İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title