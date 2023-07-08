Zeytinburnu'ndaki teknoloji mağazasının deposunda yangın çıktı
Güncel Haberler
Cevizlibağ'da bulunan teknoloji mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Zeytinburnu'ndaki bir teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Cevizlibağ'da bulunan teknoloji mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri, elektronik eşyanın yer aldığı depodaki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel