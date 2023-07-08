Zeytinburnu'ndaki teknoloji mağazasının deposunda yangın çıktı

Cevizlibağ'da bulunan teknoloji mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.