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Zeytinburnu'nda Otomobil Kazası: 4 Yaralı

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ZEYTİNBURNU, D-100 yan yolda seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

ZEYTİNBURNU, D-100 yan yolda seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 yan yolda Cevizlibağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu istikametine seyir halinde bulunan 34 BOA 64 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikametteki 34 ZU 8831 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu refüjdeki direğe çarpan 34 ZU 8831 plakalı otomobil devrilirken, diğer otomobil yola savruldu. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan D-100 yan yol, araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zeytinburnu Cevizlibağ Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

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